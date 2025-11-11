La Roja Sub 17 vuelve a ver actividad en el día de hoy, toda vez que tendrá que enfrentar a Canadá por la Fecha 3 del Grupo K con la obligación de quedarse con los tres puntos si quiere mantenerse con vida en la cita planetaria.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda llega al compromiso frente a los norteamericanos tras haber igualado 1-1 con Uganda, duelo en donde Chile estuvo en ventaja, pero se lo empataron en los minutos finales.

Los canadienses, por otro lado, derrotaron a los africanos en la primera jornada y luego igualaron con Francia en un altísimo nivel, dándole un claro aviso a Chile que hoy día el partido será áspero y no regalarán nada.

Un empate y una derrota dejan a Chile fuera del Mundial Sub 17. Una victoria -por cualquier resultado- lo deja con vida y con chances de clasificar como mejor tercero. Ahora, si La Roja gana por una diferencia de gol de dos o mayor, puede meterse como segundo del Grupo K e incluso primero si se dan algunos resultados.

Chile vs. Canadá: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y canadienses saltarán a la cancha en Qatar este martes 11 de noviembre a las 9:30 de la mañana de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Chile vs. Canadá?

Chilevisión llevará el compromiso a los hogares.

Internet: Así se podrá ver el compromiso

La APP de Chilevisión, como así también sitio oficial del canal transmitirán el encuentro.