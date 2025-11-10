La Selección Chilena se quedó sin margen de error en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 y mañana tendrá que enfrentar a Canadá, compromiso válido por la Fecha 3 del Grupo K y en donde se definirá el futuro de La Roja.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda llega al compromiso frente a los norteamericanos tras el triste empate ante Uganda, donde La Roja sucumbió en los minutos finales y sufrió una inesperada igualdad.

Canadá, por otro lado, derrotó a los africanos en la primera jornada del Grupo K y luego empató con Francia, por lo que prácticamente tienen asegurada su presencia en la siguiente ronda de la cita mundialista.

Cabe recordar que, en esta ocasión, clasifican los dos primeros de cada grupo a los dieciseisavos de final, mientras que los 8 mejores segundos también lo harán y Chile pretende derrotar a Canadá y seguir soñando en Qatar.

Chile vs. Canadá: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y canadienses arrancará este martes 11 de noviembre a las 9:30 de la mañana de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite a Chile vs. Canadá?

Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá ver el Chile vs. Canadá

Vía streaming, se podrá ver en la APP de Chilevisión, como así también en la página web del canal.