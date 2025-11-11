La Selección Chilena Sub 17 no tiene margen de error y este martes 11 de noviembre tiene que enfrentar a Canadá, compromiso válido por la Fecha 3 del Grupo K de la Copa del Mundo Sub 17 de la FIFA Qatar 2025.
El equipo dirigido por Sebastián Miranda llega al duelo frente a los norteamericanos tras haber igualado de manera agónica con Uganda, partido en donde a Chile le empataron en el último suspiro.
Ahora, La Roja está obligada a derrotar a los canadienses si quiere acceder a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, instancia que puede alcanzar como primero, segundo del Grupo K o como uno de los ocho mejores terceros de la competición.
Para clasificar como primero
Para clasificar como primero del Grupo K, Chile tendría que derrotar a Canadá por tres goles y que Uganda derrote por la cuenta mínima a Francia. Así, quedarían todos con 4 puntos y Chile y Francia compartirían la misma diferencia, pero La Roja con más goles anotados y, por ende, primeros.
Para clasificar como segundo
Para clasificar como segundo del Grupo K, la ecuación más simple es que La Roja derrote por dos goles a Canadá y que Uganda no pase del empate con Francia.
Para clasificar como uno de los mejores terceros
Ser uno de los 8 mejores terceros presenta una infinidad de combinaciones, pero si La Roja derrota a Canadá esta mañana prácticamente asegurará su paso a la siguiente instancia.