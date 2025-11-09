La Selección Chilena Sub 17 tenía amarrado los tres puntos el día de ayer ante Uganda en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, pero no pudo aguantar y los africanos empataron en una de las últimas jugadas.

El resultado pegó fuerte en el camarín de La Roja, ya que los tres puntos hubiesen acercado al equipo de Sebastián Miranda a los dieciseisavos de final, pero ahora con el empate se complicaron en demasía las chances.

Ahora, Chile se queda con poco margen de error en el último partido del Grupo K, en donde tendrá que enfrentar a Canadá que derrotó a Uganda en el debut y después se hizo fuerte igualando ante Francia por la Fecha 2.

Si La Roja quiere clasificar como segundo del Grupo K, solo le sirve derrotar por dos goles a Canadá en la Fecha 3 y que Uganda no se imponga ante Francia, equipo que básicamente ya está clasificado a la siguiente etapa.

Ahora, si se quiere clasificar como uno de los 8 mejores terceros, La Roja podría hacerlo con un empate, pero es poco probable. Imponiéndose a Canadá, tiene serias chances de seguir avanzando en la cita mundialista. Una derrota deja afuera de todo a Chile.

Todo se definirá el martes 11 de noviembre a las 9:30 de la mañana, día y hora en donde La Roja tiene que enfrentar a Canadá en la definición del Grupo K del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

