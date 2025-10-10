La Selección Chilena vuelve al ruedo esta tarde de la mano de Sebastián Miranda. El “Equipo de Todos” se mide ante Perú en el denominado “Clásico del Pacífico”, duelo que históricamente de amistoso tiene solo el nombre.

Ambas selecciones claramente no viven el mejor de sus momentos. Tanto La Roja como la Bicolor remataron en los últimos puestos de las Clasificatorias Sudamericanas, quedando fuera de lo que será el Mundial de 2026.

La escuadra nacional será comandada esta noche por el DT de la Sub 17, Sebastián Miranda, ya que Nicolás Córdova viene de haber finalizado recién su participación en el Mundial Sub 20 cayendo inapelablemente en octavos de final ante México.

¿Quién transmite GRATIS y EN VIVO el duelo de La Roja frente a Perú?

El canal a cargo del partido de La Roja frente a la Selección del Perú por TV abierta será Chilevisión. Esta será la única forma de ver el partido de forma gratuita. También se podrá ver de forma online a través del portal de Chilevisión.cl.

La Roja enfrenta esta noche a Perú en el “Clásico del Pacífico”. El partido se jugará en el Bicentenario de La Florida (Foto: Photosport)

A su vez, ESPN y Disney+ también pasarán este compromiso a través de sus pantallas pero mediante suscripción de pago.

¿Cuándo juega La Roja vs. Perú?

El partido de la Selección Chilena frente al conjunto del Rimac se jugará este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas. Debido a la realización del Mundial Sub 20, será el Estadio Bicentenario de La Florida la sede de este encuentro ante la imposibilidad de usar el Estadio Nacional.