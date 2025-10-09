Pese a que no quiso hablar luego de la aplastante derrota de Chile ante México 1-4 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el presidente de la ANFP, Pablo Milad rompió el silencio al conversar con The Clinic donde transparentó su sentir por el amargo desenlace de la sub 20.

Además, se refirió al análisis que hizo el entrenador Nicolás Córdova al asegurar que pidió muchas cosas y no se las dieron.

“Me gustaría saber cuál (fue la falta de apoyo). Él me dijo que no fue lo que quiso decir, que era más de los clubes. Eso ya lo dirá públicamente, qué fue lo que nosotros no le dimos“, se defendió Pablo Milad.

Agregando que “tengo conciencia que dimos todo lo que pidieron, absolutamente todo. Incluso ocuparon un complejo que no hemos inaugurado antes, le dimos todo. Bajo esa mirada tengo la tranquilidad, mi directorio y yo, que dimos todo“.

Pablo Milad también se refirió a la nula responsabilidad deportiva asumida por Nicolás Córdova al mando del seleccionado nacional sub 20 en el Mundial que se realiza actualmente en el país.

“Eso es netamente personal, el ser autocrítico o no. (…) El trabajo que se ha llevado a cabo ha ido creciendo en lo físico, en el trabajo de los jugadores, en su mentalidad. Los rendimientos en sí no han sido los esperados. Pero esto es un proceso”, disparó el dirigente.

Pablo Milad se enfrenta a Nicolás Córdova.

¿Qué dijo Nicolás Córdova luego de ser eliminado del Mundial Sub 20?

El entrenador de la selección chilena se escudó asegurando que “esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Hay mucha gente que sabe dónde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy. Pero he pedido un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer“.