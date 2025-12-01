Gustavo Álvarez y Universidad de Chile están a nada de separar sus caminos. Fue el propio estratega quien, esta tarde, dio a conocer en conferencia de prensa que muy probablemente dejará de ser el técnico de los Azules tras dos años en que, al menos, logró sacar al equipo de una profunda crisis deportiva, llevándolo incluso a meterse dentro de los cuatro mejores equipos de la presente edición de Copa Sudamericana.

“La verdad que siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. Y la razón ve un profundo desgaste, que paso a justificar. A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros, de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones”, comenzó diciendo esta tarde el DT.

Gustavo Álvarez podría dejar la banca de Universidad de Chile y transformarse ahora en seleccionador (Foto: Photosport)

“Esa diferencia provocó un desgaste en mí, tengo la energía, la dedicación y el compromiso para estos dos partidos. Pero creo que lo mejor para el año que viene es que U de Chile cambie el entrenador“, complementó.

“Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. “Mi planificación es descansar y recargar energías con mi familia. Creo que se necesita ese cambio de entrenador, que se adapte a los desafíos del club. Que intente convencer de algo que yo no pude”, cerró.

Los caminos que le esperan a Gustavo Álvarez tras su inminente salida de Universidad de Chile

Antes de que se genere un remezón aún mayor, la hinchada azul debe tener en cuenta que, pese a todas estas declaraciones, Gustavo Álvarez no se cierra del todo a entablar conversaciones con la dirigencia del ‘Romántico Viajero’, por lo que como primer camino viable, está la chance de que continúe al mando del equipo.

“Soy una persona que escucha, la naturaleza es sabia: nos da dos oídos y una boca. Soy más de escuchar que de hablar Dije que tengo contrato vigente, dije que no estoy renunciando, dije que estoy aclarando una situación, dije que estoy expresando un sentir. Ahí tiene la respuesta“, señaló el propio estratega.

Pero en caso de que esto no ocurra se abren dos posibles rutas ya lejos del CDA, ambas en un escalafón en donde muchos entrenadores quisieran estar: al mando de una selección.

Y es que desde sus buenos desempeños con la U, Álvarez ha sido candidato (y probablemente lo siga siendo) en la ANFP para convertirse en el sucesor de Ricardo Gareca (cabe recordar que Córdova está desempeñando un interinato por lo que, en rigor, no lo sucederían a él).

Pero La Roja no es la única selección que tentó al actual DT de U. de Chile, sino que en Perú también están los ojos puestos él desde hace al menos un mes. Semanas atrás, el propio entrenador se refirió a este rumor: “Siempre se evalúa al final y hay que aceptar. Las versiones periodísticas no puedo andar desmintiendo, porque me quita energía para el partido del domingo”.

Así las cosas, el camino entre las partes puede no necesariamente llegar a dividirse. En caso de, eso sí, hay dos grandes opciones y en el CDA deben estar más que claros de aquello.

DATOS CLAVE

El DT Gustavo Álvarez confirmó su inminente salida de Universidad de Chile debido a un “profundo desgaste” causado por un “desencuentro” en los objetivos deportivos.

Gustavo Álvarez aclaró que no está renunciando y que está abierto a escuchar a la dirigencia del ‘Romántico Viajero’ sobre su continuidad.