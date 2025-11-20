La Roja supo remontar ante Perú el martes pasado y se quedó con una nueva edición del Clásico del Pacífico, compromiso que sirvió para ganar confianza pero que tiene un efecto adverso en Universidad de Chile.

Desde Perú, el periodista Carlos Panez aseguró en el programa ‘Mira lo que habla’ que el triunfo chileno dio por terminado el interinato de Barreto en el país vecino: “Manuel Barreto no va a seguir en la Selección Peruana, definitivamente. Se acaba su interinato con este amistoso ante Chile”.

¿Y qué tiene que ver la victoria de Chile con la U? Panez explica: “En la primera semana de diciembre se buscará cerrar de manera formal con Gustavo Álvarez, es el elegido. Era un secreto a voces, es la primera opción”.

¿Álvarez a Perú? | Foto: Photosport

“Hay dos opciones más, pero la terna la encabeza Gustavo Álvarez. Los otros dos son Luis Zubeldía y Tiago Nunes, pero Álvarez encabeza esa terna”, complementó sobre las pretensiones peruanas de contar con el técnico de Universidad de Chile.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se vincula al técnico azul con la Selección Peruana, rumor que se viene cocinando hace meses y que cada vez que Álvarez es consultado, lo desmiente o dice que hay que esperar hasta fin de año.

¿Seguirá en Universidad de Chile o se va a Perú? Lo cierto es que el futuro de Gustavo Álvarez es todo una incógnita y dependerá mucho a qué torneo internacional clasifique a final de temporada con los azules.

