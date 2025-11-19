La Selección Chilena Femenina continúa su camino en la Liga de Naciones, torneo que otorga cupos para la Copa del Mundo de Brasil 2027, buscando consolidarse como uno de los equipos más competitivos del continente.

Bajo la dirección técnica de Luis Mena, el combinado criollo ha mostrado un crecimiento constante, combinando la experiencia de jugadoras consolidadas con la irrupción de jóvenes talentos en el plantel.

Hasta ahora, La Roja suma cuatro unidades en el certamen, ubicándose en la segunda posición del grupo. Por eso, buscará mantener la regularidad y sumar puntos claves ante Perú de visitante y Paraguay en Rancagua, en la pelea por la clasificación directa al Mundial.

Luis Mena y sus pupilas van por nuevos triunfos | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Los últimos encuentros del equipo chileno se han caracterizado por ser intensos, con presión alta y juego colectivo, por lo que se espera que ante la Bicolor y las Guaraníes mantenga ese estilo de juego que lo ha diferenciado en la región.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

El duelo está programado para el próximo viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú.

¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

El trascendental compromiso será transmitido a través de DSports 7 y por las plataformas digitales de www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y en DGO.