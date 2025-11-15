La Selección Chilena cerró su amistoso con Rusia con un triunfo por 2-0 que dejó sensaciones positivas en la estructura del combinado que dirige Nicolás Córdova y en ciertos rendimientos individuales.

La Roja mostró un juego más sólido que en partidos previos, especialmente en la coordinación defensiva y la efectividad de sus delanteros ante las pocas ocasiones que se generaron durante el partido.

Este resultado también ayuda al Equipo de Todos a generar confianza de cara a próximos compromisos internacionales, como el que tendrá ante Perú, el martes 18 de noviembre en Sochi.

Los autores de los goles de Chile fueron obra de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz | FOTO: Sipa/Photosport

Vigouroux, Hormazábal y Pizarro pasan la prueba de Mimica

En ese contexto, Vladimiro Mimica, connotado relator chileno, valoró especialmente la solvencia, la seguridad y el rendimiento constante de tres jugadores nacionales.

“Me gustó Lawrence Vigouroux que volvió a mostrar solvencia y seguridad, me gustó Hormazábal y me gustó Pizarro. Son jugadores que hoy mostraron que deben ser siempre considerados”, remarcó, en conversación con Bolavip Chile.

Este triunfo ante la selección que lidera Valeri Karpin dejó un mensaje claro: la escuadra nacional tiene jugadores capaces de destacarse y sostener un nivel sólido en instancias internacionales.

En síntesis…

Chile venció 2-0 a Rusia mostrando un rendimiento sólido y buenos rendimientos individuales.