Este sábado la Selección Chilena venció por 2-0 a Rusia en el primero de sus dos partidos amistosos en Sochi, en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

Tras el partido, donde La Roja se impuso con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, habló el técnico interino Nicolás Córdova, quien destacó el trabajo realizado por sus dirigidos en su visita al gigante euroasiático.

“Creo que se está armando un lindo grupo y creo que si bien el partido fue muy parejo, tuvimos ambos llegadas, hicimos un bien partido para merecer esta victoria. Competir a este nivel es súper importante, competir y que el equipo sea competitivo, que aparezcan jugadores, eso es determinante”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Luego, profundizó en el pedido que le hicieron desde la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) para este periodo en que está al mando del Equipo de Todos, donde la prioridad es darle la oportunidad a jugadores jóvenes.

“Una de las cosas que a mí me encomendaron en estos partidos, que son estos cinco partidos que tenemos, es darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes del que teníamos, por obvias razones, lo siguiente que viene son las clasificatorias del 2030”, señaló.

“Por lo tanto, hay que jugar la mayor cantidad de partidos en fecha FIFA, darle continuidad al grupo. Ojalá se sumen más jugadores jóvenes, darle continuidad al proyecto de juveniles, que aunque pareciera que está todo mal, no está tan mal”, agregó el exfutbolista de 46 años.

Nico Córdova aclara su futuro en la Selección Chilena

Pero luego de aquello, el DT nacional dio a conocer un importante anuncio respecto al futuro de La Roja, ya que dejó encaminada la llegada de un nuevo entrenador a partir del próximo año, por lo que no continuaría al mando de la Selección adulta.

“Y sobre todo, de alguna manera dejarle al técnico que venga al próximo año, jugadores de donde agarrarse para poder realmente empezar el proceso como corresponde, si bien ya ha empezado esto, y poder clasificar al Mundial del 2030 que es lo que todos queremos. Todos estamos focalizados en eso”, adelantó.

Nicolás Córdova dirigió su cuarto partido en la Selección Chilena adulta. (Foto: Sipa/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

El próximo partido de Chile será ante Perú en el denominado Clásico del Pacífico, amistoso que se jugará el martes 18 de noviembre a las 14:00 horas en el Estadio Olímpico de Sochi.

