Este sábado la Selección Chilena jugó el primero de los partidos amistosos que había pactado en Rusia, donde esta jornada se impuso por 2-0 a los dueños de casa en Sochi.

Los goles fueron obra de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, quienes le dieron una alegría al entrenador interino Nicolás Córdova.

Tras el partido, el periodista Cristián Arcos conversó con BOLAVIP y aprobó lo realizado por La Roja, pese a las críticas que ha habido por el rival y el desempeño del Equipo de Todos.

“Chile no hace creo un buen primer tiempo hasta el gol, fue superado, tampoco lo agarraron a pelotazo, pero había sido superado, un par de buenas tapadas de (Lawrence) Vigouroux y el resto un partido picado. Me parece que Chile va a jugar así, con un equipo más bien aplicado, sin demasiadas luces, pero aplicado y cerrado. Y eso se cumple“, comenzó diciendo.

Luego, aprobó la apuesta de Gonzalo Tapia como centrodelantero, quien respondió en este duelo ante los rusos.

“El primer gol alivió eso, con Tapia que lo mejor que hace es aguantar y resistir. Le llegó poco juego, pero aguanta y resiste. Claramente, para Córdova Tapia es ‘9’. Y después (Ben) Brereton también responde bien, así que le cumplen los delanteros”, destacó Arcos.

“Termina siendo un buen resultado, creo yo, y un partido importante y sólido, con el arco en cero, lo supiste manejar. Me parece que vamos a ver un Chile así, por lo menos con Córdova, un equipo que busque más la aplicación que las luces“, completó el ‘Tenor Escritor’.

Cabe recordar que La Roja volverá a la cancha del Estadio Olímpico de Sochi el próximo martes 18 de noviembre, para enfrentar a Perú desde las 14:00 horas de Chile.

En síntesis