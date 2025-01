Ayer la Selección Chilena Sub 20 tuvo su primer tropiezo en el Sudamericano que se está desarrollando en Venezuela, donde cayó por 2-1 ante Uruguay con un autogol en el último minuto de su gran figura: Juan Rossel.

Este resultado desató la crítica nacional por el desempeño del equipo que dirige Nicolás Córdova, pese a que en el debut vencieron por el mismo marcador a los dueños de casa.

Y quien salió a pegarle a los jugadores por la actitud fue el emblemático entrenador Hernán Clavito Godoy, quien en conversación con BOLAVIP quiso darle clases a los jugadores nacionales.

“Yo conversando con mi familia, debuté a los 16 años en 1958 y a esta edad de estos cabros, de 20 años, yo llevaba seis campeonatos jugando en La Serena en Primera División”, comenzó diciendo.

El análisis de Clavito Godoy al Sudamericano Sub 20

Luego, el exfutbolista y director técnico, hizo un repaso por lo que ha visto ahora de este Sudamericano, clasificatorio para el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile entre septiembre y octubre.

“Contra Venezuela a Chile lo vi mejor que Venezuela. Después vi al equipo de Brasil con Argentina, una aplanadora Argentina y Brasil un desastre. Cualquier equipo de barrio juega mejor que esa selección, cualquier equipo de cualquier estado. Entonces este campeonato a mí no me agrada, no me gusta”, indicó.

“Y ahora que pierde Chile 2-1 con Uruguay, lo ubica en el espacio que tiene que estar, si Chile no es un gran equipo”, completó.

La Roja Sub 20 suma un triunfo y una derrota en el Sudamericano. (Foto: Carlos Parra / FFCH)

Un raspacacho para el fútbol chileno

Seguido, Clavito Godoy aprovechó para sacar a la pizarra el mal momento del fútbol chileno, lo que se ve reflejado en las selecciones nacionales.

“El fútbol chileno está muy bajo, lo hablamos todos los días y es un desastre. Ahora se levantó el castigo para jugar, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Hay técnicos que no saben nada, que copian de Europa y no tienen los jugadores adecuados para jugar”, concluyó el carismático DT.