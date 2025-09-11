La Selección Chilena se despidió de lo que fueron unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido, en donde el equipo de todos sumó un nuevo fracaso en poder decir presente en el próximo Mundial y se despidió de su gente en el Estadio Nacional con un empate sin goles ante Uruguay.

Ahora, en el equipo de todos la gran misión está en poder encontrar a un nuevo entrenador que lidere un proceso renovado pensando en los próximos desafíos de Chile, en la que varios candidatos son los que asoman como opción para tomar la banca técnica nacional.

Por esto, el periodista nacional Danilo Díaz tomó el micrófono en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y se refirió a este tema, en la que habló del trabajo de Nicolás Córdova, el que lo encuentra muy serio, pero indica en que debe seguir siendo el encargado de las selecciones menores.

“Los diagnósticos de Córdova por ahora son muy adecuados, estoy de acuerdo con lo que ha planteado, yo fijo posición, me parece que él tiene que seguir con las menores, lo veremos ahí”, declara.

Díaz pide la continuidad de Córdova, pero en las menores | Foto: Photosport

Concluyendo, Díaz fija su postura en que el nuevo entrenador de la Selección Chilena debe ser alguien que provenga de la alta competencia, que venga del extranjero o que sea del mismo fútbol nacional, pero esos deben ser sus grandes requisitos.

“El entrenador de la Selección tiene que ser un entrenador que venga del fútbol de alta competencia adulto, puede ser afuera o local, pero tiene que ser ahí”, cerró.