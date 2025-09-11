Chile le puso punto final a unas Eliminatorias Sudamericanas que sin duda quedarán en el historial negativo de nuestra selección, en donde el equipo de todos terminó colista de estas clasificatorias y se despidió de su gente en el Estadio Nacional con un empate sin goles ante Uruguay.

Después de lo que fue el último duelo de Chile, el ex futbolista Luka Tudor ocupó su espacio dentro del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en el que destacó lo que fue la actuación de Lucas Cepeda, a quien lo ve como el nuevo gran estandarte del equipo de todos.

“Lucas Cepeda para mí fue el mejor jugador de la cancha y para mí, viene siendo el mejor jugador de los últimos partidos, me atrevería a decir que es una especie de emblema para lo que viene”, parte declarando Tudor.

Agregando a esto, el ex atacante remarcó en lo que son las grandes condiciones que tiene Cepeda, quien con su potencia y buenas nivel futbolístico, es un importante aporte para la Selección Chilena.

Tudor está maravillado con Cepeda | Foto: Getty Images

“Es un jugador potente y aparte de ser potente, juega bien, tiene una zurda maravillosa, que le pega muy bien a la pelota, fuerte, además con clase y categoría“, declara.

Concluyendo, Tudor destaca también que no solamente desde lo futbolístico el jugador de Colo Colo es un gran aporte, ya que también que con sus declaraciones es muy claro y demuestra mucha ambición de poder ser un líder positivo por el futuro de La Roja.

“Es un jugador que va para adelante, te encara para pasarte y va para adelante. Sus declaraciones me gustan en el sentido de que esta selección debe trabajar para lo que son los próximos objetivos”, cerró.