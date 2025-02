El delantero nacional, Edson Puch goza de un gran presente con Deportes Iquique, en el que recientemente fue una de las grandes figuras en lo que fue la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Independiente de Santa Fe.

En las últimas horas, el atacante conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y ante su gran nivel futbolístico fue consultado sobre si le gustaría volver a la Selección Chilena, en la que dejó todas las puertas abiertas a esa opción.

“La verdad que sí, yo hasta el día de hoy sueño con estar en la selección, yo siempre digo lo mismo, el mayor sueño de un jugador es vestir la camiseta de la selección”, partió indicando Puch.

Para esa opción, el campeón de la Copa América con ‘La Roja’ en el 2016 indicó que su deseo de formar parte de la Selección Chilena sigue más latente que nunca y que para eso seguirá trabajando con todo para esperar por el llamado de Ricardo Gareca.

“Yo hasta el día quiero estar, es obvio, pero para uno eso trabaja también, es como un premio. (¿Ha conversado con Gareca) No, no he tenido diálogos”, declara.

Puch sueña con volver a La Roja | Foto: Photosport

Puch y el presente de Iquique en el torneo

Finalmente, Puch habló del presente de Deportes Iquique tras su clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores, la que le significó asegurarse una competencia internacional para este 2025, lo que sin duda será un gran desafío, pero en el que es consciente que no deben dejar de lado el Campeonato Nacional.

“Se viene complicado porque se nos vienen partidos encima, pero tenemos que ir manejando de a poco, ver cómo está cada jugador en la parte física, ver si se hacen cambios o no. Obviamente no podemos descuidar el Campeonato Nacional, tenemos dos derrotas y es muy importante también, no podemos bajar lo que hicimos el año pasado en el torneo. El grupo tiene que trabajar más, tener compromiso con esto, para poder sacarlo adelante, porque es difícil”, concluyó.