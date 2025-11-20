Luego de la derrota de Perú 1-2 ante la selección chilena en Rusia, se activó la necesidad de apurar la contratación de un nuevo estratega para el cuadro del Rimac, y donde uno de los principales candidatos es el DT de la U, Gustavo Álvarez.

Desde la serie de Copa Sudamericana donde los azules enfrentaron a Alianza Lima que el nombre del estratega de Universidad de Chile está en la palestra.

BOLAVIP conversa con el destacado periodista Eddie Fleischman, el que asegura que “los rumores están fuertes, pero no han pasado de un rumor, en este momento la selección acaba de volver de Rusia después del amistoso con Chile”.

Agregando que “sí ha sido mencionado Álvarez como una posibilidad de peso, pero no ha pasado de ser un rumor”.

Contestando a la pregunta de si conoce el trabajo de Gustavo Álvarez, el comunicador peruano aclara que “con toda franqueza, no lo conozco lo suficiente como para tener un juicio”.

Eddie Flesichman afirma que lo de Gustavo Álvarez en Perú es sólo un rumor.

Respecto a las necesidades de la selección bicolor, Fleischman asegura que “Perú necesita un técnico que haga un trabajo a largo alcance, pero el principal problema que tenemos no es el entrenador, el problema de Perú son sus clubes donde no hay trabajo de base, torneo de menores”.

Ricardo Gareca aún es querido en Perú

En los últimos días hubo una gran polémica luego de que el Tigre emitió unos comentarios que fueron rechazados por el Director de selecciones de Perú, Jean Ferrari.

Flesichman aclara que “Gareca no sé cómo sacó petroleo. Acá tiene un gran respaldo y lo que pasó ahora es que dio una opinión”.