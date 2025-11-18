La Roja volvió a ganar y consiguió su tercer triunfo consecutivo. Sumando el empate ante Uruguay en la última fecha clasificatoria en donde Chile ya no tenía chances de ir al Mundial, ya son cuatro encuentros en que Nicolás Córdova no conoce de derrotas.

Un triunfo que dejó varias lecturas. Más allá de ello, uno de los análisis vino de parte del periodista Romai Ugarte, quien conversó con BOLAVIP y valoró profundamente la capacidad del equipo de todos para sobreponerse a las dificultades ante los ‘Incaicos’. Para él, el partido dejó señales claras de que la Selección sí tiene futbolistas para competir.

La Roja venció a Perú por 2 a 1 y consigue su tercer triunfo consecutivo (Foto: Photosport)

Ugarte destacó especialmente la reacción del equipo tras quedar con 10 jugadores luego de la expulsión de Iván Román cerca de la media hora de juego: “Rescato jugar con 10 hombres, empatar el partido y ganarlo. No es fácil“, lanzó de inmediato. En su mirada, el carácter mostrado en un escenario adverso era justo lo que la Selección necesitaba para recuperar confianza en el proceso.

Palos para Pablo Milad, Ricardo Gareca y hasta para Reinaldo Rueda

Pero también envió un mensaje fuerte y directo a quienes han cuestionado el material disponible en Chile. “Rueda, Gareca… Siempre que venía un técnico distinto decían que no había jugadores… y sí hay jugadores” insistió.

En esa línea, hizo una crítica a decisiones de la dirigencia en ciclos anteriores. “Esto acrecienta los errores que cometió Pablo Milad cuando no sacó a Gareca cuando había que sacarlo“.

Ugarte fue claro: antes que justificar actuaciones, el seleccionador debe enfocarse en construir un plantel sólido con los jugadores que ya están. “Aquí lo que necesitamos es armar una selección”, remarcó. Y para él, la base ya está clara: “Hay 8 o 9 jugadores”. Entre los nombres que mencionó, destacó a Darío Osorio, Iván Román, Lawrence Vigouroux, Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Gabriel Suazo, Lucas Cepeda, entre otros.

“El hincha te puede decir fácilmente cuáles son esos 9 o 10 futbolistas que deben ser la base. Me gustó Osorio… son jugadores que tienen que estar en la selección, sin duda”, cerró.

DATOS CLAVE

El periodista Romai Ugarte valoró la capacidad de La Roja para ganar a Perú pese a jugar con 10 hombres por la expulsión de Iván Román.

La Roja suma cuatro encuentros sin conocer de derrotas con Nicolás Córdova, incluyendo un empate y tres triunfos (dos a Perú, uno a Rusia).