La Selección Chilena busca entrenador tras la salida de Ricardo Gareca. El DT dejó su cargo en junio de 2025, pero la ANFP aún no ha logrado encontrar a su reemplazante a pesar de la larga espera.

El próximo encargado de dirigir al combinado nacional tendrá una compleja misión: dejar atrás la pésima imagen que dejó el estratega argentino en Juan Pinto Durán. Es que según reveló Gary Medel, su trabajo en el país fue nefasto.

Así lo destacó el histórico seleccionado nacional en conversación con TNT Sports, barriendo el piso con lo hecho por el director técnico durante su estadía en Chile. No compartió con él, pero más de alguna referencia tuvo de sus trabajos.

“Al principio me dolió no estar. En ese momento jugaba en Brasil, jugaba cada tres días y lo estaba haciendo bien. Así que yo creo que debió llamarme, estar con los chicos para dar experiencia y jerarquía“, comenzó señalando.

Luego, lanzó: “Menos mal que no fui. Mucha gente me contó que trabajaba muy mal, que era paupérrimo en los entrenamientos. Así que por suerte no me llamó, hubiese pasado rabias”.

Gary Medel cuestionó lo hecho por Ricardo Gareca en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

¿Volverá a la Selección Chilena? La respuesta de Gary Medel

Luego, el referente de Universidad Católica descartó volver a vestir la camiseta de La Roja. Ello quedó en el pasado para el dos veces campeón de América: tiene otros objetivos en mente.

“A la Selección la miro desde lejos, solo por la TV. Es una etapa cerrada, no me veo involucrado, solo como hincha y para lo que necesiten, pero no para jugar“, concluyó.