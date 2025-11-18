La Selección Chilena hoy tiene su segundo duelo dentro de la fecha FIFA, en el que el equipo de todos se verá la caras ante la Selección de Perú en Sochi, en donde espera sumar un nuevo triunfo.

Para este partido, el equipo comandado por Nicolás Córdova tendrá varias novedades dentro de su onceno, en la que varios jugadores que vieron pocos minutos ante Rusia, hoy serán de la partida.

Pero no solo esta sería la gran sorpresa dentro de la Selección Chilena para esta jornada, ya que también para este duelo el equipo de todos contará con un sorprendente debut.

Debuta la nueva camiseta de la Selección Chilena

Para este duelo ante la Selección de Perú, la Selección Chilena contará con el debut de su nueva camiseta confeccionada por la marca Adidas, la que hoy los jugadores nacionales vestirán la tradicional camiseta roja.

Previo al partido, desde la cuenta oficial de La Roja en Instagram se dieron detalles de como que será la nueva indumentaria de Chile, la que maravilla a muchos.

Ahora, la Selección Chilena tendrá su partido ante la Selección de Perú a partir de las 14:00 horas, en lo que podrío ser el último duelo de Nicolás Córdova al mando del equipo de todos en lo que ha sido su rol como interino tras la salida de Ricardo Gareca.

