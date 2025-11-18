La Selección Chilena disputará en unos instantes lo que será su segundo encuentro dentro de esta fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante la Selección de Perú en Rusia.

Los dirigidos por Nicolás Córdova llegan con el ánimo arriba tras lo que fue su victoria por 2-0 ante la Selección de Rusia y esperan cerrar esta fecha FIFA con un rendimiento perfecto, logrando otro triunfo.

A comparación de lo que fue el duelo pasado, el DT nacional realizó varias modificaciones dentro de su equipo para este partido, en la que le dará la posibilidad a varios jugadores que no vieron minutos en el duelo anterior, ser titular hoy.

La formación de la Selección Chilena es con: Lawrence Vigouroux en portería; Francisco Salinas, Iván Roman, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en la defensa; Felipe Loyola, Marcelino Nuñez y Lautaro Millán en el mediocampo; Darío Osorio, Alexander Aravena y Lucas Cepeda en el ataque.

La Roja busca un nuevo triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Perú se disputará este martes 18 de noviembre a partir de las 14:00 horas en el Stadion Fisht de Sochi.

En Síntesis…