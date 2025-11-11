Dentro de un par de semanas, La Roja conmemorará una de las primeras grandes gestas de su historia futbolística, ya que se cumplen 25 años del bronce obtenido por el equipo comandado por Nelson Acosta en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Dicho compromiso contará con figuras de la talla de Iván Zamorano, Pedro Reyes, David Pizarro, Nelson Tapia, Rafael Olarra, entre otras grandes figuras de aquella gesta.

BOLAVIP conversó con el ayudante técnico del ‘Pelado’ en aquella histórica hazaña, Héctor Pinto, quien manifestó sus deseos de contar con el calvo estratega al menos por unos instantes, aunque consciente de lo complicado que podría ser.

Héctor Pinto envía todas sus buenas vibras a Nelson Acosta y sueña con contar con él al menos una vez más en la banca (Foto: Photosport)

En primera instancia, habló del estado de salud que atraviesa el otrora entrenador de la Selección Chilena: “Supimos ahora porque (Rafael) Olarra conversó con el hijo (de Acosta). Está delicadito de salud”.

Claramente consciente de su actual situación, agregó: “Le mandamos un abrazo, fuerza y poder ojalá contar con su presencia anímica para el partido del 22, para estar ahí al lado mío seguro y entre los dos vamos a dirigir a este equipo”.

¿Cuándo se juega el partido Rojo Histórico para conmemorar los 25 años de la obtención de la medalla de bronce en Sydney 2000?

El partido Rojo Histórico para conmemorar los 25 años de la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, se jugará el sábado 22 de noviembre y las entradas están a la venta a través de sistema Puntoticket.

