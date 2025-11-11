La Selección Chilena busca entrenador para sus próximos desafíos. El combinado nacional debe encontrar un personaje idóneo para el cargo, por lo que recibió una contundente recomendación de Javier Saviola.

El histórico jugador argentino fue consultado sobre el nuevo DT de La Roja y entregó el nombre de su candidato. Tiene más que claro que Manuel Pellegrini reúne todas las condiciones para asumir el desafío.

Así lo detalló en conversación con Radio ADN, recordando el trabajo en conjunto en el Málaga de España. Solo tuvo palabras de elogio para una de las alternativas que se acerca a tomar el fierro caliente.

“Le tengo muchísimo aprecio. Es un técnico que me ha marcado muchísimo, tuvimos un año increíble. Teníamos a la ciudad enloquecida. En todos los clubes donde ha estado ha dejado una huella importante“, comentó.

En dicha línea, el mítico seleccionado trasandino agregó: “Puede estar en la selección y hacerlo muy bien: tiene personalidad, sabe y conoce a los jugadores chilenos”.

Javier Saviola elogió a Manuel Pellegrini ante su eventual arribo a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Manuel Pellegrini puede brillar en la Selección Chilena

Finalmente, El Conejito le deseó lo mejor al estratega de 72 años en caso de tomar las riendas de La Roja. Por el momento, tiene su futuro en incertidumbre en Real Betis.

“Tiene la posibilidad de hacer algo grande, quedar en la historia porque es un equipo que no está pasando por el mejor momento. Lo veo con mucha capacidad y ganas de tener una selección”, cerró.

Síntesis: