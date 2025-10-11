La Selección Chilena se encuentra en un momento de transición, buscando un proyecto que pueda consolidar al combinado criollo tras la no clasificación al Mundial 2026 y de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

La presión por encontrar un técnico que pueda combinar experiencia, visión táctica y liderazgo crece semana a semana.

Uno de los nombres que más genera consenso en los medios y los hinchas nacionales es el de Manuel Pellegrini, entrenador chileno que actualmente dirige al Real Betis de España.

Ruud van Nistelrooy y la opción de Manuel Pellegrini en la Selección Chilena

El encuentro entre Magallanes y Santiago Morning por la Primera B tuvo un invitado de lujo. ¿De quién se trata? De nada más y nada menos que Ruud van Nistelrooy, histórico jugador del Manchester United y de los Países Bajos.

Fue en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo que el exfutbolista fue consultado por TNT Sports por la opción de ver al “Ingeniero” con el buzo de La Roja, a lo que su respuesta fue categórica.

“Él fue muy importante en el final de mi carrera como futbolista, me ha ayudado en este proceso y me ha apoyado en mi comienzo como entrenador”, expresó el exdelantero.

Van Nistelrooy y Pellegrini coincidieron en el Málaga de España | FOTO: Archivo

“Él como chileno y con el éxito que ha tenido, es normal lo quieran como entrenador de la Selección. ¿Si me llama Manuel para ser asistente? Puede ser (risas)”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Real Betis?

Manuel Pellegrini todavía no extiende su contrato con Real Betis, vigente hasta junio de 2026, por lo que su llegada al Equipo de Todos no sería descabellada.