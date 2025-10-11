Con la realización del Mundial Sub 20, Chile vive un momento de gran atención mediática en el fútbol, atrayendo a figuras internacionales mientras todos los ojos se posan sobre los nuevos talentos del mundo.

En este escenario, la presencia de exfiguras del fútbol europeo genera expectativa. Uno de ellos sorprendió a todos: Ruud Van Nistelrooy, delantero histórico con pasos por Manchester United, Real Madrid y PSV, entre otros, fue visto en el Estadio Municipal de San Bernardo para presenciar el partido entre Magallanes y Santiago Morning por la Primera B.

La presencia del exgoleador no pasó desapercibida, generando de inmediato la pregunta: ¿Qué hace una estrella de su calibre en un partido del ascenso chileno?

Ruud Van Nistelrooy viendo el partido de Magallanes y Santiago Morning | FOTO: Javier Dibiagio/Magallanes via Photosport

Van Nistelrooy habla desde el Estadio Municipal de San Bernardo

Además de disfrutar del encuentro, Van Nistelrooy aprovechó para conversar con la transmisión del partido a cargo de TNT Sports, donde explicó el motivo de su visita.

“Es un gusto estar en Chile, primera vez que estoy aquí. Vine a visitar a un muy buen amigo, Cristian Ogalde, propietario de Magallanes, ya lo conozco hace 25 años, desde el principio de mi carrera. Nos hemos encontrado en Europa y ahora puedo conocer a su club y su ciudad. Aproveché de ver a Magallanes y el Mundial Sub 20″, señaló.

La presencia del neerlandés no solo revoluciona el ambiente del fútbol local, sino que también abre la interrogante sobre si se le verá en otros estadios, ya sea en el campeonato nacional o siguiendo de cerca a las futuras estrellas en el Mundial Sub 20 que tiene a Chile como epicentro