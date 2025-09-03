La Selección Chilena vuelve a ver acción este jueves por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 cuando tenga que enfrentar a nada más ni nada menos que Brasil en el Estadio Maracaná.

La Roja no se juega absolutamente nada más que el honor y no quedar último en la tabla de posiciones, toda vez que ya no cuenta con ninguna chance de poder alcanzar la cita mundialista en el hemisferio norte.

En ESPN Chile se armó un arduo debate sobre los jugadores nacionalizados como Ben Brereton que defienden al país y fue Claudio Borghi quien dio una categórica respuesta respecto si está de acuerdo o no.

Borghi dirigió a La Roja siendo argentino. | Foto: Photosport

“Yo estoy en contra de nacionalizar a cualquier jugador solo para que juegue en la selección. ¿Por qué? A mí no me gustaría que viniese gente a mi país y que se hiciera argentino solamente por el hecho de jugar en la selección”, dijo el Bichi.

Para Borghi, es primordial que un jugador sepa y conozca de las costumbres del país que va a defender dentro de la cancha: “Si te quedas en mi país, tienes que querer la bandera, tener las costumbres, conocer el país”.

“Hay jugadores que llegaron y ni conocían Chile. ‘¿Dónde hay un descendiente de un chileno? Convoquémoslo’. Eso no me parece correcto”, complementó en el cierre el argentino ex técnico de la Selección Chilena.

Lo que viene para La Roja

La Roja salta a la cancha del Estadio Maracaná este jueves 4 de septiembre a las 8:30 de la noche y, posterior a eso, deberá recibir el martes 9 del mismo mes a Uruguay en el Estadio Nacional.