La Selección Chilena se encuentra entrenando en Juan Pinto Durán para preparar los compromisos ante Brasil y Uruguay respectivamente, donde La Roja cerrará su participación en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Pese a la poca efervescencia que se vive por el partido ante los brasileños pactado para el día de mañana, de igual manera hay críticas a Nicolás Córdova por algunos de los jugadores que nominó para esta pasada.

Chile quiere cerrar las Clasificatorias dejando una buena imagen. | Foto: Photosport

“No me parece atinado nominar a tres arqueros nuevos, lo veo como un capricho, porque lo lógico es respetar los rendimientos. No era el momento de quitarle el piso a Cortés y Castellón, tienen rendimiento y edad para pensar en futuro, porque si se quiere pensar en arqueros para cinco años, ellos llegan”, alegó Julio Rodríguez en conversación con El Mercurio.

El histórico formador de Claudio Bravo repasa a Córdova por no nominar a porteros de experiencia: “Cortés era titular por rendimiento y el que más se acercaba a Claudio Bravo, era confiable, no me parece justa su ausencia. Mientras que Castellón ha tenido un progreso enorme y rinde en la U”, sumó.

Así las cosas, contra Brasil en el Estadio Maracaná se verá a un portero absolutamente nuevo en La Roja, donde todo apunta a que el elegido por el ex jugador de fútbol sería Lawrence Vigouroux que milita en el fútbol inglés.

¿Cuándo juega La Roja?

Chile saltará a la cancha del Estadio Maracaná de Río de Janeiro este jueves 4 de septiembre a las 8:30 de la noche, compromiso válido por la penúltima jornada de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.