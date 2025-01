Selección Chilena sub 20

La Selección Chilena sub 20 se encuentra disputando lo que es el Sudamericano de la categoría en Venezuela, en la que lucha por avanzar al hexagonal final de la competición, lo que le permite prepararse de la mejor forma para lo que será el Mundial que se disputará en nuestro país en este 2025.

En las últimas horas, el volante nacional, Arturo Vidal conversó en su canal de ‘Kick’ y habló sobre el desempeño del equipo que comanda Nicolás Córdova, en la que deja muy en claro que hay que esperar este proceso y no matar a los jugadores.

“Vean el Sudamericano de nosotros, que la gente nos estaba matando, que los jugadores y después, los últimos dos partidos la rompimos y decían ‘ah estos son buenos’, son así”, partió señalando Vidal.

Vidal sigue apostando todo por Pizarro

A pesar del positivo rendimiento de ‘La Roja’ en este Sudamericano, el delantero Damián Pizarro ha recibido diversas criticas por lo que ha sido su rendimiento dentro del equipo, en la que el ‘King’ salió a defender con todo al jugador del Udinese.

“A mí no me gustó mucho que lo sacaran el otro día a Damián, el Damián tiene que jugar, agarrar ritmo, mientras mejor se coloque, mucho beneficio le va a dar a Chile”, declara.

Finalmente, Vidal golpe firme la mesa sobre la situación del atacante nacional, en la que explica que no puede estar fuera del once estelar para esta recta final y que más temprano que tarde, el ex Colo Colo podrá mostrar su mejor versión para ayudar a Chile.

“Ahora en la parte final, Damián tiene que jugar, si está a otro nivel Damián, hay que entender eso”, concluyó.