El exfutbolista y mundialista con la selección chilena, Fabián Estay, entregó un lapidario análisis del presente que vive La Roja tras el fracaso en la Eliminatorias al Mundial 2026, donde el ‘Equipo de Todos’ protagonizó la peor campaña de su historia al terminar en el último lugar de la tabla de posiciones.

En conversación con Bolavip Chile, el otrora mediocampista aseguró que primero hay que sentarse a ver el proyecto de la federación para las próximas eliminatorias porque a su juicio “hay que empezar a trabajar en todos los estamentos. No solamente en la selección adulta, sino en todos los niveles, que serían muy importantes. Hoy es un tema complejo tal vez tomar el mando por tantas derrotas, por tantas cosas. A veces es bueno tocar fondo, llegar al fondo, impulsarse y levantarse”.

En esa línea, Estay reconoció que “si fuera técnico, me encantaría dirigir a mi país, pero bajo condiciones que sean favorables y que haya un compromiso de ambas partes para mejorar y potenciar el fútbol chileno, que es lo más importante“.

En su análisis, Estay fue tajante con el presente del fútbol chileno y lo comparó con el momento que vive Ecuador: “Estamos retrasados, por lo visto en la Sub-20, por lo visto en los torneos donde participan los diferentes equipos importantes de Chile, no se está trabajando bien, no se está compitiendo bien. Hemos sido sobrepasados por otros países que sí han tenido un proyecto integral, y ahí están los resultados, como Ecuador, terminando segundo en la eliminatoria, por arriba de Brasil, por arriba de Colombia, con jugadores que han ganado Champions, con jugadores que juegan en el Chelsea, con jugadores que nosotros ya no tenemos“.

Fabián Estay disputó el Mundial de Francia 1998 (AllSport/Getty).

El candidato de Fabián Estay para la selección chilena

Respecto a un candidato para La Roja, el ex mundialista de Francia 1998 puso sus fichas, como la gran mayoría, por Manuel Pellegrini: “Si él quiere, sí. Creo que es una opción latente que está ahí. El tema es que él quiera, que él vea eso mismo que te estoy mencionando: una claridad en lo que se va a hacer. No se trata de tapar un hoyo cuando hay cincuenta más. Es un tema de un proyecto importante, integral, de trabajo, de empezar. Hay tiempo para el 2030, pero hay que ir sembrando para cosechar ese 2030”.

“Con Manuel tendrías que sentarte a hablar de cómo ve el fútbol chileno desde afuera, qué ha aprendido afuera, qué se puede hacer para mejorar el futuro del futbolista chileno y tener para el 2030 una selección competitiva. Qué se puede hacer entendiendo que no es solamente que se vayan a jugar afuera, porque hoy muchos se van a ligas menores, a veces juegan, a veces no, y luego regresan”, reflexionó el actual comentarista de TV.

“Hay un montón de cosas que habría que presentarle a Manuel, o con él tratar de hacer un proyecto para que pueda venir y canalizar toda su experiencia. Entendiendo que a lo mejor a él le gusta el día a día, no le gusta el tema de la selección, quién sabe. Pero creo que sería una opción más que válida”, cerró Estay.