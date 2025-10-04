La Selección Chilena busca entrenador. Tras quedar fuera del próximo certamen mundialista, el combinado nacional tendrá que encontrar a la figura idónea para el puesto: Iván Zamorano se la jugó por el indicado.

En conversación con los micrófonos de Canal 13, el histórico delantero de La Roja entregó con nombre y apellido a su candidato para hacerse cargo de la banca. Lo admira por su experiencia.

¿A quién se refirió? Tiene fe en que Manuel Pellegrini puede asumir dicha responsabilidad. Razones hay de sobra para elegirlo: es uno de los estrategas nacionales con más prestigio a nivel mundial.

“Manuel Pellegrini ha sido uno de los entrenadores más exitosos que ha tenido Chile a lo largo de la historia. Él lleva todo el tiempo en las mejores competiciones a nivel internacional, tiene la experiencia, tiene la madurez”, lanzó.

En dicha línea, Bam Bam agregó: “Sería ideal que Manuel en algún momento pueda regresar a Chile y hacerse cargo de la Selección, pero es una decisión de Manuel”.

Finalmente, el mítico atacante complementó señalando: “Lo más importante es que siga creciendo en Europa y en algún momento ese crecimiento traspasarlo al fútbol chileno“.

Manuel Pellegrini es el elegido por Iván Zamorano para la Selección Chilena. (Créditos: Getty)

Cabe destacar que el Ingeniero Pellegrini se enfrenta a un importante problema para asumir como DT de La Roja: mantiene contrato vigente con Real Betis. Está vinculado al elenco español hasta junio de 2026.