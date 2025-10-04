El entrenador y ex presidente de la ANFP, Arturo Salah, rompió el silencio para analizar el delicado presente que vive el fútbol chileno tras el papelón que protagonizó la selección chilena en las Eliminatorias al Mundial 2026 donde terminó en el último lugar de la tabla y luego de la clasificación de la Roja en el Mundial Sub 20.

Respecto a ese punto, Salah valoró el logro del equipo dirigido por Nicolás Córdova: “Es una cosa positiva cuando está todo tan empatado y que se tenga en cuenta el fair play es muy bueno. Hace falta educación y el fútbol es una gran herramienta para eso”, señaló Salah en el marco de la presentación de la Father’s Cup.

De cara a lo que venga para la selección chilena en el certamen juvenil, Salah tomó sus precauciones ante el nivel de juego mostrado en la fase de grupos: “Está compitiendo. Hay fuerzas parejas con varios equipos, pero pienso que no le va a alcanzar para las ambiciones que uno tiene en un campeonato donde eres local”, lanzó.

“No es sorpresa, hace tiempo que estamos bastante debilitados en todas las áreas del fútbol. Esperemos que puedan afirmarse, le va a tocar un rival difícil”, complementó.

Arturo Salah aplaude a Nico Córdova y quiere a Manuel Pellegrini

Pese a ello, Salah valoró lo realizado por Nicolás Córdova tanto en la Sub 20 como en su interinato en la adulta. “Hay que pensar en la estabilidad. Córdova tiene idoneidad para estar en el cargo porque ha trabajado con los jóvenes. Nuestros problemas no son de entrenador, sino de estructura general, política técnica, objetivos a mediano y largo plazo, cosas que lamentablemente no han sido posible”, señaló el ex entrenador de Colo Colo, la U, Cobreloa y Huachipato, entre otros.

Finalmente entregó su postura y eligió a su candidato para asumir en La Roja a partir del próximo año. Allí, Salah tiene un solo candidato: Manuel Pellegrini.

“Qué mejor entrenador para la selección que él. No sé si hay alguien que pueda cuestionar eso. Esperemos se den las condiciones, esté en condiciones de venir y acá estén las condiciones dadas para que pueda venir”, cerró Salah.