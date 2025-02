No le cree

Estamos a un mes de volver a vivir una nueva fecha doble de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México-Estados Unidos-Canadá 2026, donde la selección chilena se juega la vida ante Paraguay como visita y Ecuador en condición de local.

Sin embargo y pese a los buenos resultados en los duelos del pasado mes de noviembre, lo concreto es que no hay muchas esperanzas que La Roja de Ricardo Gareca, pueda conseguir al menos, el cupo del repechaje.

Y es que no hay mucha creencia en el trabajo del Tigre y uno de los más críticos ha sido Fernando Solabarrieta, quien comparó el trabajo de la selección chilena sub 20 con el equipo mayor.

“Ayer hablaba con Fernando Vergara y decíamos que la sub 20 tenía trabajo. Nico Córdova se podía equivocar en los cambios, que el equipo plasme o no lo trabajado, ya es otra cosa. Pero hay un libreto detrás, se ve que el equipo está trabajado, que es lo que no ocurre con la selección chilena adulta“, comenzó el periodista en el programa Marca Personal de Radio La Metro.

Solabarrieta destroza a Gareca

Fue ahí, donde el comunicador destrozó lo que hace el argentino y afirmó que no estuvo en el país durante el fin de semana, cuando comenzó el Campeonato Nacional de Primera División.

“¿Dónde estará Gareca? ¿Lo viste en algún estadio el fin de semana? desde viernes a lunes tuvo para ir al estadio y no estaba en ningún estadio. Debe andar en Argentina al igual que la mitad de su cuerpo técnico”, enfatizó.

Siguiendo en eso, criticó el juego del equipo nacional bajo el mando del ex DT de Perú. “Es un escándalo y luego dice que al equipo lo tiene como maquinita, pero no son capaces de darse dos pases seguidos, ¿Por qué? porque no trabajan, así de simple y yo lo se de buena fuente”, recalcó.

Solabarrieta criticó duramente al Tigre Gareca (Photosport)

Finalmente, reiteró lo que él mismo ha dado a conocer hace algún tiempo, sobre el poco trabajo que se hace en Juan Pinto Durán. “Los trabajos de la selección chilena son paupérrimos, el técnico Gareca es un técnico que no hace los trabajos adecuados que debiera hacer el técnico de la selección y eso lo se de adentro y de afuera de la selección”, cerró Solabarrieta.