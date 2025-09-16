Colo Colo vivió otro fracaso en lo que es el año de su centenario, en la que los ‘Albos’ dejaron escapar su única opción de poder levantar un título en este 2025, en la que la Universidad de Chile le arrebató ese sueño tras vencerla por 3-0 en la Supercopa.

Sobre esto, el periodista nacional Fernando Solabarrieta comentó en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro de lo que fue este nuevo golpazo que recibió Colo Colo en esta temporada y compara esta temporada con la que el ‘Cacique’ peleó por el descenso.

“Colo Colo está a siete puntos del séptimo, esa es la campaña de Colo Colo este año, es terrible, más encima Colo Colo juega la Supercopa y pierde, el año de Colo Colo, yo creo que es comparable solo y sin ser dramático al año en que peleó el descenso, así es el año”, partió señalando Solabarrieta.

Analizando lo que fue el debut de Ortiz en Colo Colo, el comunicador no quedó con un sabor de boca muy agradable, debido a que no vio ningún tipo de mejora dentro del equipo en un partido ante importante como ante la Universidad de Chile.

Ortiz no tuvo un buen estreno en Colo Colo | Foto: Photosport

“Ya me trae malos recuerdos esto. A mí no me gustó el equipo, no le ví mejoría, cuando llega un técnico nuevo, siempre tu ves algo, porque hay distensión, el equipo se saca la presión y algo nuevo mostraba”, remarca.

Finalizando, Solabarrieta insiste en que para este debut de Ortiz en la banca de Colo Colo no vio un cambio alguno dentro del equipo, lo que sin duda preocupa para lo que resta de temporada en el ‘Cacique’.

“Colo Colo con la llegada de Ortiz no se ve un equipo distensionado, ni con menos presión, se ve igual de apretado, igual a un equipo que no tiene respuestas, es un equipo similar al como que venía jugando con Almirón, realmente muy mal, con decisiones fuertes, como dejar a Vidal en la banca”, cerró.