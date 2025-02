El Sudamericano Sub 20 que hizo la Selección Chilena en Venezuela dejó mucho que desear y varias sensaciones amargas: La Roja no hizo una mala fase de grupos, pero en el hexagonal final se vio absolutamente desdibujado y superado por sus rivales.

Una de las grandes decepciones del torneo desarrollado en Venezuela fue Damián Pizarro, delantero formado en las inferiores de Colo Colo quien milita en el Udinese y no pudo convertir un solo gol.

El atacante nacional se llenó de críticas y varios plantean, incluso, que no vaya al Mundial de la categoría a desarrollarse en Chile donde La Roja tiene la obligación de ser protagonista en su calidad de anfitrión.

El Haaland de Macul no vio una en Venezuela. | Foto: Photosport

“Esta selección tiene que ir a jugar afuera del país, pues se vio en el Sudamericano que se jugaba bien por pasajes, pero al final faltaba consistencia y eso pasa porque nuestra competencia interna es mala”, analizó el histórico Osvaldo ‘Arica’ Hurtado en diálogo con LUN.

¿Deben citar a Damián Pizarro o no? Hurtado toma tajante decisión: “No creo que lo dejen afuera, yo tampoco lo haría. Hay que trabajar con él, enseñarle a moverse mejor. No hay que desperdiciar su biotipo, que nos cuesta mucho encontrar”, sumó.

Lo cierto es que Damián Pizarro quedó en la lupa tras su discreto Sudamericano y ahora su nominación al Mundial de la categoría dependerá si puede sostener o no el nivel en Europa.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 20?

El sábado 27 de septiembre arrancará el Mundial Sub 20 en suelo nacional, donde la Selección Chilena tendrá varios meses para practicar y cambiar la cara respecto a lo hecho en el Sudamericano.