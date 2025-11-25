Unión Española vive uno de los momentos más delicados de su tradicional historia. Tras la dura derrota ante Deportes Limache, el equipo que dirige Gonzalo Villagra se encuentra cerca de perder la categoría, generando preocupación en la afición

La tensión no solo se refleja en el campo de juego, sino también en la gestión dirigencial. La administración de la familia Segovia ha sido señalada por los hinchas y analistas como la principal responsable de la crisis que atraviesa el club

Incluso, según informó el periodista Marcelo Muñoz en Todo Es Cancha, Jorge Segovia estaría evaluando la posibilidad de vender el club, aumentando la incertidumbre en Independencia.

Jorge Segovia en una de sus visitas a Chile | FOTO: Pia/Photosport

Solabarrieta critica la gestión de Jorge Segovia

En este escenario, figuras del periodismo y exjugadores han alzado la voz para comentar la situación. Uno de ellos es Fernando Solabarrieta, periodista y hincha de Unión Española, quien no ocultó su descontento con la administración de Segovia y su influencia en el club.

“Yo siempre he sido crítico de la gestión de la Jorge Segovia porque entre otras cosas él representa lo peor de las Sociedades Anónimas Deportivas y poco de lo mejor”, afirmó el reconocido relator.

“¿Lo mejor? Hizo un maquillaje al Estadio Santa Laura, pero un maquillaje. ¿Lo malo? Todo. En algún instante la gente de la Corporación se anticipó a lo que él quería que era destruir el Santa Laura y poner un proyecto habitacional. Alejó el club de los hinchas”, finalizó.

En síntesis…

Unión Española atraviesa una crisis histórica tanto en lo deportivo como en lo dirigencial.