En esta jornada se puso punto final a la gran novela de la nacionalización de Fernando Zampedri, quien tras meses de espera, el jugador de la Universidad Católica recibió su oficialización y hoy en día ya es un chileno más.

Hace unos instantes, el goleador de la UC brindó una conferencia de prensa en la que dejó sus impresiones a esta gran noticia, en la que reaccionó con mucha alegría tanto él como toda su familia, quien lo acompañó siempre en esta gran decisión,

“Es un día muy especial para mí y mi familia, ya somos parte de este país y nos pone muy contentos y felices haber recibido esta noticia. A partir de hoy ya tengo los papeles al día, después del entrenamiento me comentaron que se hizo saber en todos lados, me puse contento y feliz, lo estaba esperando con muchas ganas”, partió señalando Zampedri.

Desde su llegada a Chile, el hoy atacante nacional declaró que desde que llegó a nuestro país tuvo una importante conexión, la que lo llevó con el correr del tiempo a tomar esta decisión de poder nacionalizarse, la que se logró en las últimas horas.

“El trabajo da oportunidades, en algún momento de esta llegada a Chile he tenido la oportunidad de tomar otro camino y junto a mi familia decidimos seguir en el país, porque había algo más por delante, que era nacionalizarse. Eso cumplió una expectativa muy grande en nosotros y hoy se está dando una realidad que nosotros como familia lo buscamos, estamos felices”

Zampedri le pasa la pelota a Gareca por La Roja

Ante esta nacionalización, el ‘Toro’ fue consultado sobre la posibilidad de poder ser una opción en la Selección Chilena, en la que le pasó la pelota a Ricardo Gareca respecto a esta situación.

Zampedri ya es un chileno más | Foto: Photosport

“Eso es parte de este trabajo, seguramente el entrenador tendrá que responder esa pregunta, pero yo feliz”, declaró.

Finalmente, Zampedri indicó que para él sería un honor poder defender la camiseta de la Selección Chilena y que seguirá trabajando en la Universidad Católica para poder ganarse una convocatoria y lograr ser un aporte para ‘La Roja’.

“Hoy en día estoy con la misma posibilidad de todos y puedo ser un aporte más para la selección, estoy feliz por eso y seguiré trabajando para tener una posibilidad”.

“Me encantaría estar y sumarme a ellos y aportar un granito de arena a este país que me acogió de tan buena forma, que me abrió sus puertas y me trató bien en estos cinco años. Encantado de que si el técnico siente que puedo ser un aporte, yo encantado de poder estar”, cerró.