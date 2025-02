Este domingo 23 de febrero, se dará inicio a la LXIV edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, evento que se realiza todos los años y que pone punto final a la estación del verano.

Y uno de los números fuertes en el inicio del evento será la presencia del cantante de salsa Marc Anthony, quien llegó al país este sábado, tras aterrizar en su avión privado en el Aeródromo de Torquemada, cerca de Concón.

El puertorriqueño-estadounidense será quien abra los fuegos en este festival y de seguro, con sus pegajosas canciones y ritmo latino, hará bailar no solo a quienes lleguen a la Quinta Vergara, si no a quienes observen por televisión.

No obstante, hay uno que no gozará de “Vivir La Vida”, “Dímelo”, Hasta Ayer” y otros tantos éxitos del artista. Pues bien, se trata nada más ni nada menos, que el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca.

¿Por qué el Tigre Gareca no verá el show de Marc Anthony?

Dicen, que los futbolistas y entrenadores son cabaleros. Es por eso, que se comenta que el cantante es un personaje poco grato para el Tigre y para eso, en primer lugar hay que remontarse al año 2006, cuando el estratega dirigía a Independiente de Santa Fe.

Una aceptable campaña en Copa Libertadores, que no se pudo repetir en el certamen local colombiano, ya que los resultados no se daban y en el camarín de los de Bogotá, los jugadores colocaban canciones de Marc Anthony, hasta que el Tigre golpeó la mesa y la primera orden fue no poner más música del mencionado cantante y es más, prohibió hasta tararear o silbar alguna canción del salsero.

La situación se repitió en Perú

Por si fuera poco, cuando dirigió a Universitario de Deportes en Perú, ocurrió algo muy similar. Fue el periodista Miguel Villegas en aquel país quien reveló algo parecido.En aquel tiempo, Gareca decidió detener un entrenamiento, porque se comenzaron a escuchar por altoparlante, los éxitos de Marc Anthony en el Estadio Monumental.

“Que pongan la música que quieran, pero no Marc Anthony. Si no paran, no sigo con los entrenamientos“, sostuvo el comunicador hace un tiempo. No obstante, el suceso final, ocurrió en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Copa del Mundo a la que los peruanos, clasificaron.

Según la prensa peruana, Gareca demostró su rechazo hacia Marc Anthony (Archivo)

En uno de los últimos partidos, Perú recibía a Bolivia y el encuentro no se jugó en el Estadio Nacional de Lima. El día 12 de agosto de 2017, el intérprete de “Ahora Quien”, se presentó junto al colombiano Carlos Vives y el partido ante los altiplánicos se disputó el día 31 del mismo mes.

El compromiso se jugó en el Estadio Monumental y fue triunfo albirrojo por dos goles a uno y según se comenta, fue el propio Ricardo Gareca quien con anterioridad, pidió el cambio de la sede del encuentro. Tal cual.

El desmentido de Ricardo Gareca por March Anthony

Fue en la previa del partido entre Perú y Chile de noviembre pasado, en que Ricardo Gareca desmintió toda esta situación, tras ser consultado. “El respeto por un gran artista, pero esto excede a todo tipo de cuestiones. Mi admiración hacia él, siempre ha sido. No tengo problemas con nadie”, cerró el entrenador en aquella oportunidad.