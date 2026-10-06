Figura de La Roja respalda a Nicolás Córdova tras criticar al plantel: “Somos adultos”

Jonathan Villagra fue consultado sobre los cuestionamientos con nombre y apellido del DT interino de la Selección Chilena.

La Selección Chilena está en un complejo escenario, en el que Nicolás Córdova es el principal apuntado. El entrenador no solo recibe críticas por sus resultados, sino que también por exponer al plantel nacional.

En reiteradas ocasiones, el DT interino ha cuestionado el presente de sus dirigidos, aludiendo directamente a sus condiciones o a los clubes en los que desempeñan: Jonathan Villagra respaldó dichas expresiones.

En conferencia de prensa, el zaguero le bajó el perfil a dicho punto, que ha provocado ácidos reproches contra el estratega. Según detalló el defensor de Colo Colo, es parte del juego.

“Como jugadores estamos expuestos a las críticas, a todo tipo de comentarios. Con respecto a lo que dijo con nombres, creo que es por el bien de la Selección, por el bien del jugador y que se solucione esa falencia”, lanzó.

“Yo no le veo ningún problema, somos gente adulta ya, todos los jugadores estamos dispuestos a escuchar y él es el técnico, así que más lo vamos a escuchar a él”, complementó.

Jonathan Villagra respalda al DT de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Jonathan Villagra será titular en la Selección Chilena

Cabe consignar que el futbolista en cuestión será desde el arranque en el enfrentamiento contra México: acompañará a Iván Román, Francisco Salinas y Gabriel Suazo en la retaguardia.

Tal amistoso de la Selección Chilena, válido por la fecha FIFA, se jugará este martes 6 de octubre. Su inicio está pactado a partir de las 23:30 horas de Chile en Los Ángeles, California.