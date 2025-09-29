Universidad de Chile no pudo en el norte del país y empató 1-1 ante Deportes La Serena por la Liga de Primera 2025. Ante tal panorama, el cuadro azul se alejó de la lucha por el título.

Una situación que despertó críticas hacia Gustavo Álvarez. ¿La razón? El DT saltó a la cancha con un equipo alternativo, lo que molestó entre hinchas y referentes del conjunto laico.

Uno de los que estalló contra el entrenador argentino fue Francisco Las Heras. El crack del Ballet Azul conversó con BOLAVIP Chile y expresó su ofuscación por la determinación tomada ante los granates.

“Este sí que es un error grande. Para mí, absolutamente un error. No entiendo, la verdad que no entiendo la razón. ¿Cuál fue el motivo para poner un equipo alternativo? De verdad, no lo entiendo”, comenzó señalando.

En tal línea, agregó: “Las declaraciones que hizo las entiendo menos, porque dijo que él había puesto un equipo alternativo porque quería que todos estuvieran disponibles. ¿Para qué? No sé qué es lo que pretendía“.

Gustavo Álvarez recibió críticas por utilizar equipo alternativo en Universidad de Chile ante Deportes La Serena. (Créditos: Photosport)

Universidad de Chile se despide del título

Finalmente, Pancho Las Heras le bajó el telón a esta temporada en el certamen local: le dijo adiós a una nueva estrella. Renunció a obtener la corona a final de la temporada.

“Y este partido era más que ganable, absolutamente. Y se podía seguir con la ilusión, matemáticamente incluso, de poder salir campeón. Pero con este resultado ya prácticamente, chao“, concluyó.