La victoria ante Palestino le dejó un saldo positivo a Universidad de Chile. ¿Por qué? Además de los tres puntos conseguidos, quedó demostrado que el cuadro azul puede confiar en un nombre: Sebastián Rodríguez.

El volante uruguayo exhibió un notable rendimiento ante los árabes y ello fue elogiado por un histórico de la institución. Ese es el caso de Francisco Las Heras, crack del Ballet Azul que quedó encantado con su desempeño.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el legendario mediocampista destacó lo hecho por el charrúa y advirtió: puede ser una pieza de sumo valor para la temporada 2026.

“En el último partido pasó a cumplir una función bastante importante que estaba dándose en ese momento, que era la marca en el mediocampo. Corrió, marcó, quitó y luchó”, comenzó indicando.

Tras ello, explicó por qué hay que tenerlo en cuenta. Una de las razones: no tiene certeza de que Marcelo Díaz se mantenga en la institución. Cumplirá 39 años en diciembre próximo.

“No sé si Marcelo Díaz sigue en la U, si va a seguir siendo titular o va a jugar medio tiempo. Se le nota el paso del tiempo. Los años, a medida que pasan, se van notando en un deportista, quiéralo o no”, advirtió.

“(A Sebastián Rodríguez) es importante tenerlo en carpeta antes de estar contratando nuevamente jugadores que van a llegar casi, diría, a probarse a ver qué tal resultan. Por lo menos de él ya se tiene un antecedente“, cerró.

Sebastián Rodríguez fue elogiado por un emblema de Universidad de Chile. (Photosport)

Los números de Sebastián Rodríguez en Universidad de Chile

Desde su arribo a la institución a mediados de 2025, el mediocampista charrúa ha jugado en ocho compromisos. Aún no registra goles ni asistencias vistiendo la camiseta azul.