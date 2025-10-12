Universidad de Chile deberá resolver un importante misterio a fines de 2025: el futuro de Gustavo Álvarez. A pesar de que el entrenador tiene contrato vigente, su partida parece cosa de tiempo.

Ante ello, un histórico de la institución le bajó el perfil al trabajo realizado por el DT argentino. ¿La razón? Le cuestionó su falta de éxito a nivel local: otra vez dejó pasar el título. Esa es la visión de Francisco Las Heras.

En conversación con BOLAVIP Chile, el crack del Ballet Azul se refirió a la eventual partida del estratega. Para él, no hay nada que hacer: el poderío de la Selección de Perú es gigantesco.

“La verdad es que es un entrenador que ha tenido un éxito relativo, total no ha sido, porque no ha podido conseguir el campeonato ya en dos años“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Lo que le podría ofrecer el equipo peruano, yo creo que es inalcanzable para la U. No sé si la U estaría dispuesta y tenga los medios para poder pagarle a un entrenador, que para mi gusto ha tenido un éxito relativo“.

El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile es incierto. (Photosport)

El futuro de Universidad de Chile… ¿Sin Gustavo Álvarez?

Finalmente, Pancho Las Heras llamó a la calma a los fanáticos azules. A pesar de que él también teme por eventuales desajustes en el equipo, no hay mal que por bien no venga.

“Absolutamente, en este momento ya es difícil, ya hay un equipo formado, pero uno nunca sabe. De repente cuando menos piensa y con quien menos piensa, obtiene mejores resultados“, concluyó.