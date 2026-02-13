La Selección Chilena sub-17 se prepara para uno de los compromisos más relevantes de su participación en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, enfrentando a Ecuador este viernes por la tarde.

El duelo marcará el cierre de la fase de grupos para la Roja juvenil, que llega con chances de seguir en la pelea por los primeros lugares del certamen amistoso que se disputa en Argentina.

El partido entre Chile y Ecuador sub-17 será una prueba clave para las aspiraciones del elenco nacional de avanzar a la siguiente fase del torneo. La Roja sub-17 llega a este compromiso tras una destacada participación en los primeros encuentros de la fase de grupos, con triunfos sobre Argentina, Talleres y un empate contra Venezuela.

Un resultado positivo ante Ecuador podría ser determinante para asegurar su clasificación y mantener viva la ilusión de disputar el título en el torneo amistoso. Por su parte, la selección ecuatoriana buscará dar el golpe y complicar los planes del equipo de Ariel Leporati y conseguir un triunfo que les permita mejorar su posición en la tabla.

El equipo de Ariel Leporati busca la clasificación en Córdoba (@LaRoja).

Dónde ver EN VIVO a la Selección Chilena Sub 17

Los fanáticos de La Roja podrán seguir el partido EN VIVO y GRATIS a través del sitio web de CHV Deportes, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV. El compromiso se disputará desde las 19:10 horas en el estadio La Boutique.

Así está la tabla de posiciones del torneo amistoso

Grupo A

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Chile 3 2 1 0 6 4 +2 7 2 Perú 3 1 1 1 5 5 +0 4 3 Venezuela 3 0 2 1 5 6 -1 2 4 Argentina 3 0 1 2 4 6 -2 1 5 Talleres de Córdoba 3 0 1 2 3 5 -2 1

