Una voz autorizada en el fútbol chileno alzó la mano tras el triunfo de La Roja sobre Perú. Héctor Pinto, histórico exayudante de Nelson Acosta y también exentrenador de Universidad de Chile, analizó el presente de la Selección y fue categórico respecto al futuro de Nicolás Córdova al mando de la adulta.

Pinto valoró el proyecto formativo que actualmente lidera Córdova en las series menores, pero aseguró que pedirle que asuma también la selección adulta es “demasiado”. Para él, el técnico debe mantener su rol en la base del fútbol chileno: “La continuidad para él es que siga en el cargo de la parte formativa. Hay un proyecto en el Nacional y espero que lo pueda desarrollar”, comentó en exclusiva con BOLAVIP.

El otrora DT de los Azules fue claro al señalar que ese proceso y la selección mayor son mundos distintos. “¿Hacerse cargo la selección adulta? Yo creo que no todavía”, expresó Pinto, quien insistió en que Chile necesita tomar decisiones con calma y pensando a largo plazo.

Pese al triunfo de La Roja con Nicolás Córdova al mando, el ex ayudante del ‘Pelado’ pide que su foco siga en las selecciones menores (Foto: Photosport)

Incluso el triunfo sobre Perú, según Pinto, no es motivo para sacar conclusiones apresuradas. “Tampoco fue un gran partido. Primer tiempo no me gustó, segundo tiempo mejoró un poco. Con 10 jugadores hay que destacarlo, ganó y ya. Pero hay que ir con mesura”, apuntó, llamando a no confundir un resultado positivo con una línea de trabajo consolidada.

Pinto pide que Córdova se enfoque en las selecciones menores

Para el exentrenador azul, uno de los problemas es que Córdova está cumpliendo dos funciones que no deberían mezclarse: “No puedes tener a una persona en dos cargos”, sostuvo, reforzando la idea de que el técnico debe concentrarse únicamente en el desarrollo juvenil.

Pinto recalcó que el plan formativo actual es valioso y merece tiempo para ejecutarse correctamente: “El técnico que tiene la capacidad fue contratado para el fútbol menor, que lo haga bien ahí y después pensar”, aclaró, señalando que su aporte puede ser clave para el futuro del balompié chileno.

Finalmente, el histórico futbolista y entrenador fue firme en su conclusión: Chile necesita otro perfil para liderar la selección adulta: “Habría que buscar un técnico para la adulta, un técnico con mucha más experiencia”, sentenció, dejando abierta la pregunta sobre quién debe tomar el mando en un momento crucial para La Roja.

