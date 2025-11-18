La Selección Chilena consiguió un trabajado triunfo frente a Perú en el último de sus amistosos de esta doble fecha FIFA de noviembre. Si bien La Roja comenzó cayendo, logró revertir el marcador en los primeros minutos de la segunda parte.

Contando el último partido de eliminatorias ante Uruguay, ya son cuatro encuentros sin conocer de derrotas. Dos victorias fueron ante los ‘Incaicos’ por el mismo marcador, mientras que ante Rusia se rescató un valioso triunfo por 2 a 0 en Socchi.

La Roja vence a Perú y consigue hilar tres triunfos consecutivos (Foto: Photosport)

En BOLAVIP repasamos el rendimiento de cada uno de los titulares de La Roja tras esta victoria. Si bien es bueno lograr una racha como esta, aún resta medirse ante rivales de mayor nivel.

El uno a uno de La Roja

Lawrence Vigoroux (5.5): correcto desempeño del golero del Swansea de Inglaterra que comienza a posicionarse como carta fija en el arco. El gol recibido ante Perú fue desde los doce pasos.

Iván Román (4.0): Si bien tuvo responsabilidad en el penal del gol rival, no debió ser expulsado debido a la regla de la doble sanción. Su falta, si bien fue dentro del área, no ameritaba tarjeta roja.

Benjamín Kuscevic (5.5): Una buena actuación, con presencia en ambas áreas y ordenando la última línea de La Roja. Evitó una jugada ultra peligrosa.

Gabriel Suazo (6.0): El capitán de la nueva era de la Selección Chilena se afirma cada vez más. Lo demostró el partido anterior ante Rusia y esta vez ante Perú con sus constantes desbordes y buenos cruces en defensa.

Francisco Salinas (5.5): El lateral derecho de Coquimbo Unido tuvo también un correcto desempeño por su banda. Clave su intervención de la que nace el gol de Loyola para el empate de Chile.

Marcelino Núñez (4.5): Errático en el mediocampo y también en labores defensivas. De su desentendimiento con Román nace el 1 a 0 del rival.

Felipe Loyola (6.5): Gran partido del volante de Independiente quien guió a La Roja hacia el empate. Anotó el 1 a 1 a los 53′ y logró darle otro aire en la presión alta al equipo.

Lautaro Millán (4.5): Partido donde no tuvo mucha trascendencia. Muy plano y errático en al toma de decisiones. Jugó solo 45′ y Córdova optó por sacarlo en el entretiempo.

Darío Osorio (6.5): Comenzó tibio pero fue de menos a más. Terminó siendo clave en pases, recuperaciones, duelos ganados y más. Anotó el gol del triunfo a los 60′.

Lucas Cepeda (5.0): Se espera más de un jugador que ha rendido tanto en Colo Colo como en la misma Roja adulta. Tuvo el primero tras una gran asistencia de Suazo pero su remate fue contenido por Pedro Gallese.

Alexander Aravena (4.5): Tuvo un claro mano a mano que fue contenido por el meta peruano. Su desempeño no fue gravitante en los 62 minutos que estuvo en cancha.

