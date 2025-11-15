La Selección Chilena está a pocos minutos de saltar a la cancha para enfrentar a Rusia en el primero de los dos amistosos que tendrá en el viejo continente, donde el otro rival será Perú en suelo ruso.

Nicolás Córdova tenía la formación titular en la cabeza, pero tendrá que hacer una modificación de último minuto ya que el cuerpo médico de la Selección Chilena informó la lesión y la salida de un jugador que pintaba para ser titular.

Sierralta fuera ante Rusia y Perú. | Foto: Photosport

Se trata de Francisco Sierralta, quien iba a ser titular frente a los rusos, pero una rebelde lesión muscular lo privó de poder estar hoy día ante los euroasiáticos y también se perderá el Clásico del Pacífico del próximo martes.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Sierralta ha sido liberado de la convocatoria. El jugador en evaluación médica presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, reza el comunicado.

Así las cosas, Nicolás Córdova tendrá que pensar en poco tiempo con quién reemplaza a Sierralta, mientras que el formado en Universidad Católica lamentablemente queda fuera y pierde una nueva opción de consolidarse en la defensa del combinado nacional.

En síntesis

La Selección Chilena enfrenta a Rusia en el primero de dos amistosos en Europa.

Francisco Sierralta fue liberado de la convocatoria por una lesión muscular.