La Selección Chilena sub 20 inició de la mejor manera posible el Sudamericano de la categoría, en el que los dirigidos por Nicolas Córdova dieron el gran golpe en el inicio de la fase grupal tras derrotar por 2-1 al dueño de casa, Venezuela, gracias a los dos tantos de Juan Francisco Rossel.

Tras lo que fue este triunfo, el periodista nacional Juan Cristóbal Guarello ocupó su espacio dentro de su programa ‘La Hora de King Kong’ en Youtube para desmenuzar el rendimiento del atacante Damián Pizarro, a quien vio como el punto más frágil del equipo en esta victoria.

“El que no estuvo mucho a su nivel, fue Damián Pizarro, no vamos a decir que jugó mal o que fue un desastre. Esto le pasaba en Colo Colo, era mejor generando ocasiones de gol, que definiéndolas y hoy (ayer) fue lo mismo”, partió señalando Guarello.

A pesar del triunfo de ‘La Roja’, el comunicador quedó muy preocupado con lo que mostró el ex Colo Colo dentro del campo de juego, en donde siente que dentro de su estadía en Italia, el jugador no ha mostrado un crecimiento en algún aspecto futbolístico.

Pizarro fue titular en la victoria de ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“Sabes lo que me preocupa de Pizarro no es que no haya anotado, es que parece que no ha evolucionado futbolísticamente, la sensación que da Pizarro es que sigue más o menos en el mismo nivel de cuando se fue de Colo Colo, es el mismo modelo diciembre 2023, no había un salto de calidad”, remarca.

En esa línea, el periodista agrega “no podemos comparar, porque son jugadores 100% distintos, me llamó la atención, que Pizarro seis meses en Italia, la exigencia física, el rigor del entrenamiento iba a tener algunas cosas o tips, ver un salto de calidad, pero es evidente que cuando un jugador no juega o no compite, se demuestra en la cancha, se plasma, como Pizarro tuvo poca continuidad y eso se nota”.

Finalmente, Guarello le da el margen de mejora a Damián Pizarro, en la que espera que con el correr de los partidos pueda ir mostrando una mejor versión, pero por otra parte, pide bajar las expectativas por él, a pesar de que sea uno de los pocos que milita en el extranjero.

“Esperemos que mejore en los próximos partidos, yo le tengo fe, creo que es un cabro que puede evolucionar, pero el problema es que en este afán de venderlo y venderlo, se terminan malogrando los jugadores”, cerró.