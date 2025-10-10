En esta jornada la Selección Chilena saltará a la cancha para disputar lo que será su único encuentro dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo que comanda hoy Sebastián Miranda se enfrentará ante la Selección de Perú en La Florida.

El conjunto nacional para este duelo ha contado con importantes bajas en los últimos días, en la que jugadores como Lucas Assadi, Iván Román y Alexander Aravena fueron desafectados de la nómina por distintos motivos.

Por esto, Miranda ha tenido que aplicar variantes en las últimas horas dentro de ‘La Roja’, pero ya tendría definido lo que sería su onceno para este amistoso ante Perú.

La formación de Chile en esta jornada sería con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia en la delantera.

Chile se alista para enfrentar a Perú | Foto: Photosport

El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Perú se disputará este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.