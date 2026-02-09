Un tremendo estreno tuvo la Selección Chilena Sub 17 en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas al derrotar ni más ni menos que a Argentina por 2-1. El equipo de Ariel Leporati se está preparando para el Sudamericano de la categoría que se disputará en el próximo mes de abril.

‘La Rojita’ exhibió una gran personalidad desde el inicio, asegurando una victoria temprana con goles de Joaquín Muñoz a los 19′ y Amaro Pérez a los 43′. Pese al descuento de Facundo Salinas (50′), figura de Vélez Sarsfield, el combinado de Diego Placente no logró revertir el marcador en un duelo que consolidó el sólido debut del equipo de Leporati.

En la alineación argentina destacó la titularidad de Juan Policella, jugador que generó expectación al haber estado en la órbita de la selección chilena antes de decidirse por la Albiceleste.

El equipo chileno formó al arco con Vicente Villegas (Coquimbo Unido); Dylan Erazo (Universidad de Chile), Esteban Páez (Universidad de Concepción), Lucas López (Curicó Unido) y Joaquín Muñoz (O´Higgins) en la línea defensiva; Amaro Pérez (Universidad Católica), Claudio Salvo (Colo Colo) y Martín Barrios (Universidad Católica) en la zona de mediocampo; y Antonio Cannoni (Universidad Católica), Amaro Riveros (Universidad Católica) e Ignacio Cerda (O´Higgins) en delantera.

La selección chilena jugará nuevamente este martes a las 17:00 horas cuando enfrente a Talleres de Córdoba, club anfitrión del torneo amistoso.

Los goles con que La Roja Sub 17 derrotó a Argentina