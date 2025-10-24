Esta jornada, la Selección Chilena femenina tuvo su estreno en la Liga de Naciones de la Conmebol frente a Venezuela con miras al Mundial de 2027 a realizarse en Brasil.

El encuentro para La Roja quedó marcado por lo que fue el retorno oficial de Christiane Endler al pórtico nacional, jugadora que no defendía la camiseta nacional desde aquella polémica salida ad portas de jugar por el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La golera del Olympique Lyonnes fue protagonista en algunas acciones evitando la caída del pórtico chileno, demostrando toda la categoría que la llevó a ser la mejor portera del mundo en 2020 según The Guardian y la mejor según la FIFA en 2021.

Christiane Endler volvió a jugar para La Roja luego de dos años de ausencia (Foto: Comunicaciones FFCh)

La ‘Vinotinto’ tuvo las más claras chances de gol durante todo el encuentro. Sin embargo, gracias a ‘Tiane’, el compromiso terminó sin goles y ambas repartieron puntos en la primera fecha de esta Liga de Naciones.

Así queda la tabla de la Liga de Naciones femenina tras Venezuela vs. Chile