De no ser porque Chile será anfitrión de la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, serían ya 12 años en que nuestra selección no clasifica por los puntos a la cita planetaria de la categoría.

El equipo hoy dirigido por Nicolás Córdova, logró tener algo de regularidad en la fase grupal del certamen. Sin embargo, en el hexagonal final, logró sacar solo un punto ante el vigente campeón del mundo. Eso sí, ese vigente monarca fue también eliminado por precisamente solo conseguir también un solo punto. ¿Contra quien? contra Chile, claro.

Son pocos los puntos a destacar que tiene nuestra selección juvenil, que cuenta con mucho margen de mejora de cara al certamen que se realizará entre el sábado 27 de septiembre de 2025 y culminará el domingo 19 de octubre.

En cerca de 7 meses, el técnico de La Roja Sub-20 deberá echar bastante mano si no quiere pasar las zozobras que vivió en este torneo. Las críticas han apuntado a todas las líneas del equipo. Solo unas cuantas individualidades lograron salvarse de la guillotina.

Lo bueno

Juan Francisco Rossel fue sin dudas la figura que más destacó de nuestra selección. El joven formado en Universidad Católica anotó cinco tantos en el Sudamericano quedándose como el tercero en este ranking.

Apareció cuando Chile más lo necesitó, pero de igual forma, jugando casi solo en el ataque, no fue suficiente para que La Roja supiera lo que era sumar de a 3 en el hexagonal final. Pese a todo, fue sin dudas el jugador más determinante de este equipo.

Juan Francisco Rossel e Iván Román fueron las grandes figuras de La Roja en este Sudamericano Sub-20.

Junto a él hubo otro que no decepcionó. Iván Román, joven central de Palestino con vasta experiencia en el torneo local y a nivel internacional con el cuadro tricolor, fue el gran estandarte de la defensa nacional. No solo eso, también fue el autor del gol que le dio el único punto a Chile en el hexagonal final. Además, fue un golazo. Y sí, fue expulsado contra Brasil en los minutos finales del último partido de este Sudamericano, aunque eso no empaña el gran desempeño que logró mostrar a lo largo del certamen.

Lo malo

Malo fue el funcionamiento colectivo de la Selección Chilena durante largos pasajes de cada compromiso. Y aunque hubo encuentros (como ante Brasil, por ejemplo) donde daba luces de buen fútbol durante largo rato, cualquier error puntual hacía que la escuadra nacional se viniera abajo.

Pasó con Brasil, pasó con Colombia e incluso con Argentina. Ante Paraguay se estuvo cerca, pero un gol en el último minuto le arruinó las esperanzas al equipo.

En cada uno de los encuentros, siempre fue una la jugada o error que marcó el partido. Chile sufrió bastante con los balones detenidos, tanto por no tener potencia ni altura defensiva (salvo con Román) como por los errores del joven portero de Universidad de Chile, Ignacio Sáez, que por más buen partido que pudiera hacer, algo mínimo terminaba empañando su jornada. De todos modos, sus errores obedecían a una cadena de estos.

Faltó algo de cabeza para mantener los resultados y así evitar ver en los medios nacionales el ya aburrido titular de siempre: “jugamos como nunca, perdim… blablabla”.

Lo feo

Existe una gran desazón en el fútbol chileno en general por el rendimiento que tuvo Damián Pizarro en este certamen. Él era el llamado a comandar este equipo siendo el único que milita en un club no menor de Europa. El Udinese no siempre pelea el título en la Serie A, pero tampoco es de esos que sube y baja como ascensor. Además, hoy comparte camarín con su compatriota Alexis Sánchez.

Lamentablemente, en Italia solo vio acción en un encuentro ante el Inter de Milán donde cayeron por 2 a 0. De ahí en más, aparece en ocasiones en la banca. Su falta de fútbol y confianza se notó de sobra con La Roja Sub-20. No pudo anotar en ningún encuentro y, peor aún, desperdició claras chances de gol.

Damián Pizarro dejó muchas dudas de cara al Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Para no ser tan lapidarios con él, le queda bastante margen de mejora a sus cortos 19 años. Y aunque el siempre crítico Leonardo Véliz insista en que Manuel Neira, Héctor Tapia y otros tantos ya brillaban a su edad, a veces olvida que otros como Humberto Suazo o Esteban Paredes tuvieron que dar la vuelta larga para triunfar a sus casi 30.

Pero de todo lo malo que puede haber tras este sudamericano, es, primero, que el equipo en su colectivo no deja para nada buenas sensaciones de cara a la cita planetaria, lo que está más que claro.

Además, genera un sentimiento de bastante desazón el no tener un atractivo o incentivo mayor para asistir como público a este grandioso evento. Aquello es hoy un misterio, pero viendo cómo le ha ido a La Roja adulta dentro de la cancha en los últimos años, la gente ha respondido sencillamente con silencio, dejando de comprar entradas y con la fe por el suelo de cara al futuro. Es cosa de ver lo que pasó en el amistoso con Panamá.

Si los precios de las entradas de cara al Mundial Sub-20 están por las nubes, será otro factor para que muy difícilmente la gente quiera asistir, nuevamente teniendo al equipo adulto como referente de aquello, viendo las constantes quejas por las que la gente decide derechamente no ir a la cancha; porque se juega mal, porque las entradas están caras, porque volver a casa es todo un lío y un largo etc.

Además, seamos sinceros, un país tan poco futbolizado difícilmente lleve más de 500 espectadores a un partido de X selección de Asia contra X selección de África. Espero en esto último equivocarme horriblemente.

Y lo más feo…

Para rematar lo feo de lo feo, este certamen mundial que tendrá a Chile como anfitrión fue solo el premio de consuelo de la FIFA. Nuestro país tenía en mente una candidatura con Argentina y Uruguay en conjunto para el Mundial adulto de 2030. Sin embargo, fueron finalmente estos dos últimos más Paraguay, país de origen del presidente de la Conmebol, quienes albergarán la cita planetaria… más bien, una mínima parte de ella.

Serán un par de partidos inaugurales los que tendrán los países recientemente mencionados para albergar el próximo mundial. Luego, se trasladará a España, Marruecos y Portugal.

Nada de esto sorprende si la final de una Copa Libertadores se jugó en Madrid. Nada de esto sorprende si se hizo un Mundial en Qatar donde los estadios ya están prácticamente desarmados. Menos sorpresivo es si el criticado Pablo Milad carece de jerarquía en el medio local y, por ende, en la Conmebol.

Nada sorprende luego de que el Inter Miami clasificara al inventado nuevo Mundial de Clubes por “ganar la Supporters’ Shield de la MLS 2024, un reconocimiento que destaca al equipo más consistente durante la temporada en la MLS”.

Aunque las esperanzas en la cancha sean pocas, al menos algo de fe queda para el Mundial Sub-20. Si se pierde porque los 23 (o el número que corresponda) convocados jugaron mal, es cosa del fútbol y ya está. Pero nada es más feo ver como a Sudamérica, cuna del fútbol mundial, está siendo hoy dejada atrás por las mil y una razones que saltan a la vista.

Será cosa de tiempo ver cómo reacciona el público ante este “premio de consuelo”. Los párrafos finales de este análisis a La Roja se desvían de esta misma, pero son una clara muestra de un preocupante factor que hoy se apodera del fútbol mundial como si de la pandemia del Covid-19 se tratara y que deja en evidencia el pobre nivel del fútbol joven en Chile.

¿Y quién tiene la culpa del pobre nivel del fútbol joven en Chile? la cadena es larga y los problemas siempre tienen múltiples factores, pero el principal muy probablemente sea lo relegadas que hoy están las competencias juveniles por parte de la ANFP.